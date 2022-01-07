Племянник бывшего президента Казахстана Назарбаева задержан в Алма-Ате

Бывший первый заместитель Комитета национальной безопасности Казахстана Самат Абиш задержан в черте Алма-Аты. Известно, что он является племянником экс-президента страны.

Информация о задержании Самата Абиша распространилась в Сети 7 января. О причинах случившегося пока ничего не известно, пишет казахский Odra.kz со ссылкой на свой источник. Ситуация в стране остается напряженной.

В начале января в Казахстане обострилась ситуация из-за протестов, которые переросли в беспорядки. Экс-президента Назарбаева сместили с поста главы Совбеза. Протестующие применяли оружие, они стреляли по силовикам и захватывали госучреждения.