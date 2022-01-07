Гололед на улицах Петербурга превратил жизнь горожан в экстремальный аттракцион

Жители города на Неве столкнулись с прежними проблемами в Новом году. Петербуржцы массово жалуются на неубранные тротуары и дороги в городе.

Из-за недолгого потепления на дорогах в Санкт-Петербурге образовалась толстая корка льда. Однако коммунальные службы убирать ее не торопятся. Подобная ситуация сложилась не только в спальных районах, но и в центре Северной столицы. Многие горожане возмутились тем, что подземный переход на Невском проспекте стал похож на один большой каток.

«Да уж, стыд и позор за такой нечищеный Питер. Каша под ногами, улицы не перейти. Где же техника и дворники!?» — приводит слова местного жителя издание «Народные Новости».

Кроме того, Петербуржцы отмечают, что помимо гололеда, многие тротуары до сих пор остаются неубранными от снега. А сугробы становятся причиной образования многокилометровых заторов.

Ранее Петербуржцы раскритиковали коммунальные службы за несвоевременную уборку мусора в Новогодние праздники. Жители города на Неве обвиняют Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым в бездействии.