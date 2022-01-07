Силовики изъяли оружие и мобильные телефоны у протестующих в Жамбылской области Казахстана

Сотрудники полиции Казахстана изъяли у участников протеста Жамбылской области десять единиц гладкоствольного оружия и порядка 30 мобильных телефонов, которые обнаружили в автомобиле без госномеров в селе Кордай. Помимо этого были задержаны шесть человек. В настоящий момент они находятся в СИЗО.

Напомним, что протесты начались в Жанаозене и Актау 2 января после двукратного повышения цены на сжиженный газ. Митинги стремительно переросли в массовые беспорядки, в ходе которых участники демонстрации захватывали, громили и поджигали административные здания, магазины, заведения общепита, транспорт и т.д.

В настоящий момент в Казахстане действует синий (критический) уровень террористической опасности. По всей республике уже задержаны 3706 участников протестов, среди которых есть и граждане других государств. Мобильная связь в государстве работает с перебоями и будет включаться в строго отведенное время, в некоторых районах введен комендантский час.