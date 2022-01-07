Огонь на поражение и благодарность Путину. О чем говорил Токаев в обращении к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже в четвертый раз обратился к нации с начала массовых беспорядков в республике. В ходе выступления, трансляция которого велась на телеканале «Хабар 24», глава государства пообещал, что власти будут жестко реагировать на действия террористов.

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами», — возмутился Токаев.

По его словам, «от рук бандитов» получили повреждения не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. Только на Алма-Ату напали 20 тысяч террористов, из-за действий которых пострадали и были убиты сотни гражданских и военных. В этой связи Токаев выразил «искренние соболезнования» семьям погибших.

Prt Scr youtube.com / RT

«Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или "фейки" и способные к манипуляциям настроениями людей. Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. Стране пришлось иметь дело как с местными, так и с иностранными бандитами и террористами», — сообщил президент Казахстана.

По мнению Токаева, сейчас «критически важно понять», почему государство «проспало» подпольную подготовку массовых акций. Он убежден, что соучастниками трагедии стали «свободные СМИ» и «забугорные деятели».

«Демократия — это не вседозволенность и, тем более, не подстрекательство к противоправным действиям. Именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны», — заверил президент.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Токаев указал, что режим ЧП будет поэтапно сниматься в регионах Казахстана, где ситуация улучшилась. Где-то будет включен и интернет, однако свободный доступ к сети еще «не означает свободное размещение измышлений», добавил президент.

Казахстанский лидер также поблагодарил глав государств ОДКБ за поддержку республики (в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан). Отдельно Токаев отметил помощь российского коллеги Владимира Путина, который «очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло» отозвался на его просьбу выслать миротворцев в республику.

В настоящее время первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ, прибывшие в Казахстан 6 января, уже приступили к выполнению задач и обеспечению приема основных сил миротворческого контингента, передает ТАСС. Генеральный секретарь организации Станислава Зась ожидает, что срок присутствия российских военных будет непродолжительным.