Лукашенко: «иностранные бандюги» совершили попытку вмешательства в дела Казахстана

Протесты в Казахстане являются попыткой вмешательства во внутренние дела государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер убежден, что за волнениями в Казахстане стоят иностранные силы. Этот вопрос необходимо разобрать, подчеркнул Лукашенко.

«Мы это переживали. И я всегда предупреждал: как только мы допустим какую-то трещину, туда хлынет вода. Свято место пусто не бывает. Так и произошло в Казахстане. Этим воспользовались иностранные бандюги и ринулись, прежде всего, в процветающий юг. Вы скоро увидите. Это была и есть попытка иностранного вмешательства. Сейчас надо разобраться, кто за этими бандитами стоит», — пояснил президент.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на непонимание ситуации в Казахстане со стороны США. Так она прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о законности развертывания сил ОДКБ в республике.