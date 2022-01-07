Захарова: некоторые представители США не понимают ситуацию в Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о ситуации в Казахстане. Дипломат отметила, что не все представители США понимают ситуацию в республике.

Некоторые представители американских властей неправильно обозначают позицию США. Они не понимают происходящего в Казахстане, написала Захарова в Telegram-канале.

Джен Псаки сообщила, что у Вашингтона есть вопросы по поводу законности запроса властей республики на развертывание сил ОДКБ.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», — говорится в комментарии дипломата.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к жителям страны. В своем выступлении лидер поблагодарил союзников по ОДКБ за поддержку на фоне волнений в государстве.