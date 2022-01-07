Мария Захарова раскритиковала «западные ценности» Харрис и Тихановской

Сторонники «западных ценностей» противоречат сами себе. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала заявления вице-президента США Камалы Харрис и бывшего кандидата в белорусские лидеры Светланы Тихановской. Харрис недавно поставила в один ряд штурм Капитолия в январе 2020 года с налетом на Перл-Харбор в 1941-м и терактами в сентябре 2001-го. Тихановская же, говоря о беспорядках в Казахстане, назвала их способом выражения гражданской воли.

«К вопросу о "западных ценностях, которые партнеры все время призывают защищать от России". Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии...Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее дипломат призналась, что молится за миротворцев, которые направлены для урегулирования ситуации в Казахстане. Там уже около недели не утихают беспорядки.