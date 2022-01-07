Проживающий на Украине беглый банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане

Сбежавший на Украину банкир Мухтар Аблязов назвал себя «лидером протестов и оппозиции» в Казахстане.

По словам беглого казахстанского банкира, митингующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать. Аблязов отметил, что не получал денежных средств от Запада для координации протестов, пишет Reuters.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Сложная ситуация сложилась в Алма-Ате. Утром 6 января полицейские приступили к антитеррористической операции против бандитов.