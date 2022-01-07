Рогозин выделил самолет для вывоза с Байконура курсантов военных вузов

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделил самолет, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, которые находятся в городе в зимних отпусках. Об этом заявил глава Байконура Константин Бусыгин.

«В ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании „Алроса“, а на 12 января запланирован прилет самолета со специалистами РКК „Энергия“, которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо», — говорится в сообщении местной администрации.

На фоне протестов в Казахстане на всей территории республики был введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Так, в Байконуре в ночное время суток (с 23:00 до 06:00) ограничено передвижение по городу, закрыты контрольно-пропускные пункты, находиться в это время на улице можно только по работе и для посещения аптеки.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

На городских предприятиях созданы народные дружины — по заявкам полиции, они будут совместно с правоохранителями патрулировать город. Бусыгин выразил надежду, что в ближайшие дни казахстанским властям при поддержке союзников по ОДКБ удастся стабилизировать ситуацию в стране.

Ранее в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ. Речь, в частности, идет о 45-й бригаде спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.