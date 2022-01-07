Пенсионер погиб при срабатывании самодельной взрывчатки в Ростове-на-Дону

В лифте на первом этаже дома на Береговой улице в Ростове-на-Дону нашли тело 63-летнего мужчины с оторванными кистями рук. Предположительно, сдетонировала самодельная взрывчатка, передает новостной Telegram-канал Don Mash.

Трагедия произошла сегодня утром. Предварительно установлено, что погибшим пенсионером является бывший участник военных действий в Афганистане в 1980-х годах. Сообщается, что ранее он жил в ДНР, однако в 2014 году получил российское гражданство. В последнее время мужчина много выпивал.

В ходе осмотра квартиры погибшего прогремел еще один взрыв. Сотрудник ОМОНа схватился за самодельную взрывчатку, из-за чего она моментально сдетонировала. В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Информации о характере его травм, а также степени их тяжести не поступало.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.