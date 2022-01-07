Экс-президент США Картер: Вашингтон отошел от демократических принципов

Американская демократия стоит на краю пропасти. Такое мнение выразил бывший президент США Джимми Картер.

Политик в статье для The New York Times отметил, что штурм Капитолия должен был шокировать общественность, однако этого не произошло. Кроме того, его возмутила позиция некоторых представителей Республиканской партии США, которые выступают против силовых методов во внутренней политики.

«Чтобы американская демократия выжила, мы должны потребовать от наших лидеров и политических кандидатов, чтобы они следовали идеалам свободы и высоким стандартам поведения», — отметил политик.

По мнению Картера, многие считают, что США совершили отход от демократических принципов. Демонстрацией этого стали президентские выборы в 2020 году.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков сравнил Соединенные Штаты с распадающимся карточным домиком. По его словам, страна не сумела вернуть статус «правового прозрачного демократического» государства.