Путин и Пашинян обсудили совместные шаги в рамках ОДКБ по Казахстану

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Разговор сторон коснулся ситуации в Казахстане.

«Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ», — сказано в сообщении.

Ситуация в Казахстане обострилась в первые дни 2022 года. Протестные акции прошли в некоторых городах республики.

Ранее президент Казахстана поблагодарил Владимира Путина за оказание помощи в вопросе урегулирования ситуации на фоне беспорядков. По его словам, российский лидер принял оперативное решение по привлечению сил ОДКБ.