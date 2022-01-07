В Петербурге растет уровень смертности от COVID-19

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 355 жителей Петербурга с начала января. Соответствующую статистику привел оперативный штаб.

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 61 жителя Северной столицы. Днем ранее от коронавируса скончались 58 горожан. С начала января показатель суточной смертности от коронавируса в Петербурге не опускается ниже 55 случаев. За время пандемии от болезни умерли 28 447 жителей города.

Петербург занимает второе место среди российских регионов по ежедневной смертности от COVID-19. Первую строчку занимает Москва, третью — Московская область.

Губернатор Александр Беглов ранее пытался убедить главу Роспотребнадзора Анна Попову, что ситуация в Петербурге «сложная, но контролируемая». Однако ситуация с коронавирусом в Северной столице остается напряженной. Смертность от COVID-19 растет, несмотря на введенные Смольным меры по борьбе с пандемией.