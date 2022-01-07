Юшков: Польша платит своим транзитом за попытки Еврокомиссии давить на «Газпром»

Энергетическая политика Евросоюза привела к тому, что Польша лишилась транзита российского газа. За несколько недель до Нового года «Газпром» остановил прокачку газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа», и в наступившем 2022 году ее не возобновил.

Об этом в эфире в эфире радио Sputnik Беларусь рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, по мнению которого транзитная катастрофа, с которой столкнулась Польша, является прямым следствием провальной газовой политики властей Европейского союза.

Как напоминает эксперт, руководство ЕС настаивает на отказе от долгосрочных контрактов на поставки и транзит газа, и Варшава, подчиняясь этим требованиям, уже перешла на рыночную систему транзитных контрактов.

Долгосрочный контракт на транзит газа между «Газпромом и польским оператором ГТС истек в 2020 году, после чего поляки начали продавать транзитные мощности своей газотранспортной системы на аукционах, выставляя лоты от одних суток до шести месяцев.

«"Газпром" сейчас использует газопровод "Ямал – Европа" как балансирующий маршрут. Если есть дополнительные заявки на покупку газа в Европе, "Газпром" берет больше мощностей. Если в Европе спрос падает, что происходит на протяжении полугода, то первый маршрут, по которому "Газпром" сокращает прокачку, – это как раз "Ямал – Европа"», – объясняет Юшков.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом, подчеркивает эксперт, и Польша, и Германия, получают от России газ в тех объемах, которые предусмотрены долгосрочными контрактами этих стран с «Газпромом», но это никак не отражается на транзите по польскому участку газопровода в Центральную и Западную Европу.

В Германию основные объемы голубого топлива поступают по газопроводу «Северный поток», который работает с превышением проектной мощности в 55 миллиардов кубометров в год. Но в условиях резкого роста цен на газ в Европе спрос на голубое топливо сокращается, и «Газпром», сокращая поставки, в первую очередь урезает объемы транзита именно на польском направлении.

«Тенденция к сокращению закупок российского газа в Европе наблюдалась всю вторую половину 2021 года. "Газпрому" некуда качать газ по газопроводу "Ямал – Европа". С другой стороны трубы нет спроса! "Газпром" критикуют в европейской прессе, но ни одного прецедента срыва контрактов нет. Он полностью выполняет обязательства», – добавил Игорь Юшков.

vk.com / Игорь Юшков

Резкое подорожание газа в Европе осенью 2021 года стало результатом требований Еврокомиссии к местным покупателям отказаться от долгосрочных контрактов с поставщиками топлива и привязать его стоимость к спотовым – краткосрочным – ценам.

Формула ценообразования, прописанная в старых и новых договорах «Газпрома» на поставки топлива, включена биржевая стоимость газа, и по мере того, как ресурс дорожает, все меньше европейских потребителей может позволить себе покупать газ в прежних объемах. В итоге поставки российского газа в Европу сокращаются, и первым, кто это прочувствовал, стал польский транзит.

«Еврокомиссия заставила "Газпром" установить привязку во всех контрактах к спотовому рынку с лагом в полгода. За первое полугодие европейцы отобрали рекордно большие объемы газа. Во втором полугодии цены начали подрастать. Чем дороже газ, тем меньше его ты можешь себе позволить. И во втором полугодии пошло явное торможение экспорта», — добавил Юшков.

По словам эксперта, опустевший польский участок газопровода «Ямал – Европа» сейчас используется для физического реверса голубого топлива из Германии. Но с начала 2022 года, по данным немецких газотранспортных операторов, объемы обратной прокачки газа из Германии в Польшу тоже упали.