Политолог Сатановский объяснил, почему Россия направила миротворцев в Казахстан

Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему Россия не может оставаться в стороне от происходящих в Казахстане массовых беспорядков. По его словам, все дело в географии, ведь граница между государствами составляет около восьми тысяч километров и к тому же является полностью открытой.

«Ни пограничник Карацупа с псом Верным на ней не стоят, ни контрольно-следовой полосы нет. Одна мы страна по всему выходит. География такая. Государства разные, а страна одна. <…> Их не будет — нас не будет, только чуть позже. На что, кстати, там все и рассчитано. Простая логика для того, чтобы не оставаться в стороне», — написал эксперт в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ. В республику отправились подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, сообщили в Минобороны РФ. Руководить действиями миротворцев будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Помимо российских военных в миссии будут участвовать солдаты из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана (как и РФ, они входят в Организацию договора о коллективной безопасности). Сколько времени займет операция — пока неизвестно. По мнению Сатановского, в первую очередь необходимо погасить острую фазу волнений и бунтов.

«Ситуация в Казахстане должна быть стабилизирована, а государственность укреплена, чтобы ни о каких рецидивах происходящего в этой стране и речи быть не могло. Тогда и только тогда можно говорить о завершении миротворческой операции. Ни на день раньше. Все прочее — чушь собачья, болтология и прямое вредительство», — убежден политолог.

Оценивая возможную стоимость миротворческой миссии, Сатановский заявил, что выделить необходимо столько средств, сколько потребуется, потому что «скупой платит дважды».

«И, кстати, Казахстан — страна до крайности богатая, как минимум сырьем, более чем востребованным на мировых рынках. Нефть, газ, уголь, уран и все такое прочее... Сама страна все и оплатит. Не все же местные олигархи и верхушка правящих кланов должны под себя подгребать», — резюмировал политолог.

Prt Scr youtube.com / Сегодня

Ранее национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» подсчитала, что предварительная сумма ущерба от беспорядков в республике составила 44 миллиарда тенге (около 100 миллионов долларов США). Основной урон причинен субъектам торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора.

Протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Сначала демонстранты призывали отменить решение по топливу, а затем выдвинули политические требования — отставку правительства.

Со 2 января в ходе спецопераций в Казахстане было задержано свыше трех тысяч человек, ликвидировано 26 преступников, еще 18 человек ранены, завили в МВД республики. За время подавления протестных акций погибли 18 силовиков, также 748 ранены.

Утром 7 января стало известно о том, что погибли еще два военнослужащих Нацгвардии. Первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев обратил внимание, что на протестах со стороны террористов работали профессиональные снайперы со специальным оружием. По его мнению, они также могли использовать собственные средства связи.