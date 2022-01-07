Украинский националист Стерненко потребовал от властей ввода санкций против телеканала «НАШ»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует ввести санкции против телеканала «НАШ». Такое мнение выразил националист Сергей Стерненко.

Гражданин инициировал соответствующую петицию на сайте главы государства. В обращении он сравнил «НАШ» с другими медиа, против которых были введены ограничительные меры.

«СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала «НАШ» (ООО «НАШ» 365 на момент создания этой петиции). Однако на указанном телеканале так же, как и на вышеуказанных ресурсах, регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора», — указано в обращении.

Автор отметил, что в эфире телеканала неоднократно появляются представители России. Кроме того, власти уже неоднократно накладывали штраф на ресурс. По этой причине Стерненко призвал ввести санкции против телеканала «НАШ».

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