В Госдуме раскрыли принцип повышения пенсий

Заработные платы формируют солидарный пенсионный фонд, поделилась с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Именно заработные платы, а не экономика, первостепенны, если речь идет о необходимости повышения пенсий. Если вырастут зарплаты, то вырастут и пенсионные выплаты, заявила депутат.

«Прежде всего все зависит не от экономики, а от заработных плат. Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечет за собой рост пенсий», — подчеркнула собеседница издания.

Пособия для пенсионеров растут с каждым годом, напомнила парламентарий. Ожидается, что через два года пенсия неработающих пенсионеров достигнет 20 тыс. рублей. В текущем году им обещают страховую пенсию по старости в районе 18,5 тыс. рублей. Как отмечает Бессараб, повышение пенсий всегда будет проходить как минимум по уровню инфляции.

Также, социальные пенсии проиндексируют в апреле и октябре 2022 года. Некоторым группам населения, вроде членов летных экипажей и шахтеров, индексирование проводят каждые три месяца.

Ряд парламентариев Государственной думы выступил за введение ежегодной предновогодней выплаты для пенсионеров. Как указывают депутаты, 13-я пенсия необходима, чтобы компенсировать рост инфляции и снижение покупательской способности граждан пенсионного возраста.