Неграмотная «QR-политика» правительства Петербурга возмутила горожан

Жители и предприниматели Санкт-Петербурга обрушились с критикой на решение Смольного ввести контроль QR-кодов о вакцинации в заведениях общепита и непродовольственных магазинах города, сообщает ФАН.

В Северной столице со 2 января текущего года действует постановление, согласно которому посетить торговый центр можно только по личному документу и QR-коду. Новые меры не встретили поддержки как со стороны обывателей, так и со стороны предпринимателей.

Собеседница ФАН по имени Анна рассказала, что посетила один из торговых центров города, но не увидела признаков исполнения новых правил. Зайдя в магазин женской одежды, собеседница издания столкнулась с очередью. Оказалось, что QR-коды проверяют на кассе перед совершением покупки. Люди без сертификата о вакцинации вынуждены оставлять товары и покидать магазин. При этом они уже успевают проконтактировать с десятками людей.

По словам сотрудницы одной из торговых точек, предприятие теряет прибыль из-за подобных ограничений. Схожая ситуация сложилась и в общепите, где без QR-кода нельзя занять столик.

Жители Северной столицы крайне негативно отреагировали на инициативы городской администрации и губернатора Александра Беглова ввести проверку QR-кодов. От новой меры страдают не только торговые центры — ковидные ограничения ударили до доходам театров и других организаций культуры.