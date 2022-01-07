Сотни человек стали жертвами террористов в Казахстане

Вооруженные террористы убили сотни человек в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Среди погибших — мирные жители и военнослужащие. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что среди радикалов немало иностранцев. По словам Токаева, террористы хорошо вооружены и подготовлены. Вскоре боевики будут уничтожены, добавил президент.

Протесты в крупных городах Казахстана начались 2 января из-за повышения стоимости сжиженного газа. Спустя несколько дней демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями.