Президент Токаев: Казахстан имеет дело с иностранными бандитами

На территории Казахстана задержали около трех тысяч участников беспорядков, среди которых есть иностранцы. Такое заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что террористы были хорошо подготовленными. По словам Токаева, боевиков скоро уничтожат.

«Казахстан имеет дело с иностранными бандитами», — отметил президент Казахстана.

Протестующие уже несколько дней устраивают беспорядки и перестрелки с силовиками на территории республики. Власти Казахстана обратились за помощью к международной структуре ОДКБ. В настоящее время в Алма-Ате на фоне беспорядков проводят масштабную зачистку.