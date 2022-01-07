Токаев решил восстановить доступ к интернету в определенных регионах Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решил восстановить доступ в интернет на территории республики.

Лидер страны решил включить интернет в определенных регионах Казахстана. Режим ЧП будет поэтапно снят там, где нормализовалась ситуация, сказал Токаев.

«В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить связь в отдельных регионах страны в определенные временные интервалы», — отметил глава республики.

Свободный доступ в интернет не означает, что в Сети дозволено размещать клевету и подстрекательские призывы. В случае их обнаружения власти Казахстана примут меры, предупредил президент.