Касым-Жомарт Токаев указал на поддержку Казахстана со стороны лидеров стран ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил союзнические государства за поддержку в период волнений в республике.

Лидер страны указал на помощь со стороны лидеров стран ОДКБ. Особую благодарность Токаев выразил президенту России Владимиру Путину. Последний оперативно отреагировал на обращение властей Казахстана, отметил глава страны во время обращения к гражданам.

Ранее Токаев разрешил силовикам стрелять по террористам без предупреждения. Он отдал приказ открывать огонь на поражение. Боевики наносят ущерб имуществу республики и применяют силу в отношении мирных граждан, пояснил президент.