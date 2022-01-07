Токаев поблагодарил Путина за быстрый ответ на просьбу о помощи

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за быструю реакцию на просьбу о помощи. Он сказал об этом во время обращения к народу.

Политик подготовил выступление из-за беспорядков, которые охватили Казахстан. Он напомнил, что попросил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прислать миротворцев.

«Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно, а главное по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение», — сказал Токаев.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни января. Жители двух городов стали требовать снизить цены на сжиженный газ. Вскоре протесты распространились на другие регионы.