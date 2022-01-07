Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Анатолий Квашнин скончался от последствий коронавируса 7 января.

Квашнин в течение месяца лежал в больнице с коронавирусом, однако его состояние ухудшалось. За сутки до смерти его перевели в Бурденко, а ночью он скончался от последствий инфаркта, вызванного осложнениями COVID-19.

Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике в 1994 году, а затем командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. Позже он работал полпредом Президента РФ в Сибирском федеральном округе. С 1997 по 2004 год генерал возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ.