МИД Китая: Пекин готов оказать поддержку Казахстану в преодолении трудностей

Китай готов оказать поддержку Казахстану поддержку на фоне обострения ситуации в стране. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат отметил, что Казахстан является братским соседом и стратегическим партнером для Китая. По его словам, Пекин готов оказать необходимую поддержку Нур-Султану в преодолении трудностей.

«Китай решительно выступает против того, чтобы внешние силы искусственно создавали социальные волнения и подстрекали к насилию в регионах страны», — отметил Вэньбинь.

Ранее стало известно, что Парламент Киргизии согласовал отправку силовиков в составе миротворческой миссии ОДКБ. Речь идет о 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной бронетехники.