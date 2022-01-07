Президент Казахстана Токаев отдал приказ открывать огонь по боевикам без предупреждения

Огонь по боевикам в стране будет открываться без предупреждения. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В своем обращении к нации он заявил, что отдал соответствующий приказ правоохранительным органам. Силовики смогут открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

При этом глава государства подчеркнул, что боевики продолжают наносить ущерб имуществу республики и применяют оружие против граждан.

Напомним, что власти Казахстана начали проведение антитеррористической операции в стране. Помощь силовикам в охране государственных объектов будут оказывать миротворческие силы ОДКБ.