Чечня, Косово, Сирия. Боевой опыт генерала Сердюкова, возглавившего миссию ОДКБ в Казахстане

Руководителем миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Андрей Сердюков родился 4 марта 1962 года. В 1983 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, в 1993 году – Военную академию имени Фрунзе, а в 2009 году – Военную академию Генштаба ВС РФ.

В 1990-х годах принимал участие в первой и второй чеченских войнах, а в 1999-м – в миротворческой операции в Косово. В частности, в июне 1999-го года в составе миротворческого батальона ВДВ РФ Сердюков участвовал в марш-броске и операции по установлению контроля за аэродромом Слатина в Приштине, который обеспечил России стратегический успех малыми силами.

Осенью 2016 года Андрей Сердюков указом президента РФ был назначен командующим Воздушно-десантными войсками.

С апреля по сентябрь 2019 года Сердюков командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. Благодаря помощи российских военных Сирийская Арабская армия смогла освободить от террористов значительные территории на северо-востоке республики страны и разгромила формирования террористов, удерживавших под контролем южные районы провинции Идлиб.

За годы службы Андрей Сердюков был награжден орденами Мужества, «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени, «За военные заслуги», а также медалями, в том числе «За боевые заслуги».

7 января 2022 года стало известно, что Андрей Сердюков назначен командующим миротворческими войсками Организации договора коллективной безопасности в Казахстане, который с начала 2022 года охватили масштабные протесты и беспорядки, сопровождающиеся мародерством и погромами. На территории страны был введен режим ЧП, а президент Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в наведении порядка.

По информации Минобороны РФ, в состав российских миротворческих сил, направленных в Казахстан входят подразделения 31-й отдельной бригады ВДВ, 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ и 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ.