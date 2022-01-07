Политолог Бредихин заявил о начале полномасштабной войны в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане переросли в полномасштабную войну. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин.

Эксперт отметил, что признаки цветной революции можно было наблюдать во время начала протестов. По его словам, неизвестные раздавали участникам еду и напитки. Кроме того, среди граждан присутствовали провокаторы, которые раскачивали толпу на столкновение с полицией. Подобные действия предназначены для получения нужной медиа-картинки. Однако ситуация вышла за рамки американской методички, пишет «ПолитРоссия».

«Сейчас в Казахстане идет не цветная революция, а полномасштабная война», — охарактеризовал эксперт ситуацию одной фразой.

Политолог добавил, что некоторые протестующие получили финансовую поддержку. Переводы от неизвестных лиц поступали гражданам, которые выступали перед толпой.

«Ряд казахстанских чиновников подтвердили эту информацию. В Казахстане очень жестко со стороны государства регулируются электронные переводы. Любое движение средств сразу же отслеживается», — объяснил политолог.

Бредихин считает, что ситуация в республике останется напряженной еще длительное время.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен обратиться к гражданам 7 января. Выступление лидера коснется текущей ситуации в стране.