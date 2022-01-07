Хорватский аналитик Метер назвал движение НАТО на восток фатальным

Движение НАТО на восток является самой фатальной ошибкой со времен окончания холодной войны. Такую точку зрения выразил политический аналитик из Хорватии Зоран Метер.

Эксперт напомнил, что похожей позиции придерживался американский дипломат Джордж Кеннан еще в 1997 году. Последний считал, что расширение Альянса заставит Москву действовать в противовес интересам Вашингтона. Как итог — российский президент Владимир Путин «провел красную черту».

«Он совершенно ясно дал понять, что не позволит Киеву вступить в НАТО. Для мирного решения этого вопроса он предложил президенту (США Джо. — Прим. ред.) Байдену дать России гарантии того, что Украина не вступит в военный альянс», — следует из материала, опубликованного на сайте Geopolitika.news.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее предупредил, что подход российской стороны в переговорах по НАТО и гарантиям безопасности будет «достаточно жестким». Дипломат также подчеркивал: Москва стремится искать решения, основанные на балансе интересов.