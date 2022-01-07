Стал известен состав российских миротворческих сил в Казахстане

Минобороны РФ сообщило о составе миротворческих сил России, которые направлены в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Это подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ 31-й отдельной бригады ВДВ. В ведомстве подчеркнули, что все они имеют боевой опыт.

Более 70 самолетов ВКС России круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил в Казахстан.

Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Задача миротворцев - помощь правоохранителям в соблюдении порядка.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью на фоне массовых протестов, которые переросли в беспорядки.