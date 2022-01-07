Дипломат Грушко: Москва не сомневается, что Казахстан справится с ситуацией в республике

Россия и ОДКБ поддерживают Казахстан в сложившейся ситуации. Об этом прессе сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Москва не сомневается, что Казахстан справится с событиями внутри республики, отметил Грушко в беседе с журналистами РИА Новости. Кроме того, страну поддерживают ее союзники.

«Мы уверены в том, что наши казахстанские союзники и друзья справятся с возникшими проблемами. Так и будет. Россия и страны ОДКБ подставляют плечо, что и должны делать союзники», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее в Администрации президента Казахстана проинформировали о ситуации в стране. Во всех регионах восстановлен правопорядок, уточнили в сообщении.