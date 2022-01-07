Парламент Киргизии одобрил ввод военных в Казахстан в составе сил ОДКБ

Киргизия направит своих военнослужащих в Казахстан. Они будут работать в рамках миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такое решение принял парламент Киргизии. В страну направят 150 военных и 19 единиц автомобильной и бронетехники.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом республики Садыром Жапаровым. Он доложил главе Киргизии об обстановке в Казахстане, где бушуют протесты.

Митинги начались в двух городах Казахстана из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Вскоре беспорядки охватили несколько городов, в Алма-Ате произошли столкновения с силовиками. В республике отключен интернет, не работают несколько телеканалов.