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Минобороны РФ: российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Ближнее зарубежье
Минобороны РФ: российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана полностью контролируют ситуацию в аэропорту Алма-Аты, заявили в Минобороны РФ.  

В ведомстве сообщили, что подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ перебрасываются в Казахстан круглосуточно. В операции заняты более 70 самолетов ВКС РФ.  Задача миротворцев ОДКБ - помощь правоохранителям Казахстана в поддержании законности и порядка. 

Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.  

5 января президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы в стране, где со 2 января начались массовые беспорядки. 

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