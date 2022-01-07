Охрана и прикрытие. В Казахстан прибыли первые миротворцы ОДКБ для «наведения порядка»

Накануне в Казахстан прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран Организации договора о коллективной безопасности (в нее входят Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан) за помощью из-за массовых беспорядков, в которых уже погибли 18 казахских правоохранителей.

Как сообщили в Минобороны РФ, в соседнюю республику отправились подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Вслед за Москвой своих миротворцев направил Минск — вечером 6 января в Казахстан вылетела рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Позднее правительство Армении поручило министерству обороны обеспечить отправку местного подразделения ВС в республику.

пресс-служба Минобороны РФ /

Еще 150 миротворцев и 19 единиц военной техники в Казахстан направит Киргизия. По словам вице-премьера страны Камчыбека Ташиева, киргизские военные будут задействованы только в охране стратегически важных объектов.

Кроме того, свое согласие на использование вооруженных сил для выполнения международных обязательств дал парламент Таджикистана после телефонного разговора президента Эмомали Рахмона с казахстанским коллегой Токаевым.

Утром 7 января российские военные, уже находящиеся в Казахстане, приступили к выполнению задач и обеспечению приема основных сил миротворческого контингента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Как уточнил первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев, миротворческие силы не будут участвовать в боевых действиях и «ликвидации боевиков» в республике — они лишь отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов.

Global Look Press / t.me/shot_shot

«В Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов», — сообщила пресс-служба Токаева после заседания контртеррористического штаба.

В ОДКБ ожидают, что срок присутствия миротворцев в Казахстане будет непродолжительным. По словам генерального секретаря организации Станислава Зася, военные будут выведены тогда, когда казахстанские власти сочтут, что могут контролировать ситуацию самостоятельно.

«Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», — заявил он в интервью РИА Новости.

Зась сообщил, что утвержденная численность группировки миротворцев в Казахстане насчитывает 2,5 тысячи человек. Однако в случае необходимости ее можно будет усилить — в общей сложности в миротворческие силы ОДКБ входит 3,6 тыс. человек.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Тем временем в ходе спецопераций в Казахстане было задержано свыше трех тысяч человек, ликвидировано 26 преступников, еще 18 человек ранены, завили в МВД республики. Ранее генпрокуратура возбудила уголовные дела о массовых беспорядках —виновникам может грозить от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с лишением гражданства.

Кроме того, казахстанские силовики уже взяли под контроль все здания мэрий и отделений полиции в республике. Сейчас на территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. Тем не менее, по последним данным, погибли два военнослужащих Нацгвардии, еще 216 пострадали в ходе восстановления правопорядка в Алма-Ате и Шымкенте.

«В настоящий момент все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях», — указали в пресс-службе Нацгвардии.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Также за время массовых протестов было повреждено порядка 50 единиц военной техники, из них восемь машин восстановлению не подлежат. При этом иностранные посольства не пострадали, все они находятся под усиленной охраной, отметил РИА Новости официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В настоящее время в республике введен «критический красный» уровень террористической опасности. В Нацгвардии рассказали, что участники беспорядков применяют гладкоствольные ружья, зажигательные смеси, «коктейли Молотова», трубы и арматуру.

В свою очередь в администрации президента Токаева убеждены, что на протестах со стороны террористов работали профессиональные снайперы со специальным оружием. Они также могли использовать и собственные средства связи.

Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам», — сказал Даурен Абаев в эфире «Хабар-24».

Впрочем, как сообщают местные СМИ, сейчас аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, самолеты летают. Под полный контроль российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли аэропорт Алма-Аты. Группировка ВКС РФ из более 70 самолетов круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в республику.

Ранее казахстанский лидер Токаев поблагодарил все страны ОДКБ за оперативный отклик по поводу ввода в страну миротворцев. О том, как в ночь с 5 на 6 января поменялась расстановка сил в Казахстане, читайте в материале «ПС».