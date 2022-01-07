С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Власти Казахстана подтвердили, что радикалы обезглавили курсанта

Ближнее зарубежье
Власти Казахстана подтвердили, что радикалы обезглавили курсанта

На данный момент подтвержден один случай, когда радикалы обезглавили молодого курсанта в Казахстане. Об этом заявил замруководителя администрации президента Даурен Абаев, передает Sputnik Казахстан. По его данным, к утру 7 января известно о 18 погибших сотрудниках полиции. 

Накануне СМИ сообщали, что в Алма-Ате нашли третье обезглавленное тело правоохранителей.

Беспорядки охватили Казахстан 2 января. Протесты начались из-за повышения цен на газ, но вскоре переросли в массовые столкновения с правоохранителями. Президент Касып-Жомарт Токаев объявил о режиме ЧП и обратился за помощью к странам ОДКБ. 

 

#казахстан #протесты в казахстане