Власти Казахстана подтвердили, что радикалы обезглавили курсанта

На данный момент подтвержден один случай, когда радикалы обезглавили молодого курсанта в Казахстане. Об этом заявил замруководителя администрации президента Даурен Абаев, передает Sputnik Казахстан. По его данным, к утру 7 января известно о 18 погибших сотрудниках полиции.

Накануне СМИ сообщали, что в Алма-Ате нашли третье обезглавленное тело правоохранителей.

Беспорядки охватили Казахстан 2 января. Протесты начались из-за повышения цен на газ, но вскоре переросли в массовые столкновения с правоохранителями. Президент Касып-Жомарт Токаев объявил о режиме ЧП и обратился за помощью к странам ОДКБ.