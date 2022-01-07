Протестующие забаррикадировались в здании телеканала «Мир» в Алма-Ате

Боевики силой захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате и забаррикадировались там. Есть погибшие.

СМИ сообщают, что на территории, где расположена площадь Республики, лежат мертвые тела. В районе раздаются звуки стрельбы. Кто именно стал жертвой перестрелки, неизвестно.

Беспорядки возникли в Казахстане на фоне повышения цен на топливо. Власти пошли на уступки протестующим, однако погромы продолжились. Дебоширы устроили стычки с полицией, громят все на своем пути, поджигают машины. В Казахстане объявлен критический «красный» уровень террористической угрозы. Сотрудники спецслужб имеют право проверять личные вещи граждан, транспорт, проникать без разрешения в жилые и прочие помещения.