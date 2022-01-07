Президент Киргизии и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в Казахстане

Президент Киргизии Садыр Жапаров и генсекретарь ОДКБ Станиславом Зась провели телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Стороны обсудили ситуацию в Казахстане, которая сложилась после введения коллективных миротворческих сил ОДКБ.

«Станислав Зась проинформировал о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан», — отметил Зайнетдинов.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен 7 января обратиться к гражданам. Выступление главы государства коснется ситуации в республике.