Радикалы разграбили шесть оружейных магазинов в ходе протестов в Алма-Ате

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Протестующие разгромили и ограбили шесть оружейных магазинов в Алма-Ате. Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей республики.

Напомним, что первая волна протестов началась в Жанаозене и Актау после того, как цена на сжиженный газ увеличилась ровно в два раза. Несмотря на то, что впоследствии стоимость была снижена более чем на 100%, митинги продолжились.

В настоящий момент массовые беспорядки происходят сразу в нескольких городах. В ходе протестов пострадали сотни человек, среди которых числятся и сотрудники правоохранительных органов. Идут ожесточенные столкновения силовиков с радикалами.