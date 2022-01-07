Администрация президента Казахстана: правопорядок восстановлен по всей территории страны

Правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев.

Дипломат рассказал, что многие боевики были ликвидированы и задержаны. Профильные структуры устанавливают их личности и принадлежность к экстремистским организациям.

«Сейчас ведется поиск и розыск остатков бандитов. Сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны», — добавил Абаев.

Ранее стало известно, что Правительство Казахстана ввело критический уровень террористической опасности. Соответствующая мера распространяется по всей территории республики. Причиной являются массовые беспорядки, которые начались в первые дни 2022 года.