Глава Казахстана Токаев 7 января выступит с обращением к жителям республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится к народу по ситуации в стране. Об этом сообщили местные СМИ.

Выступление главы государства состоится 7 января 2022 года. Обращение покажут в эфире республиканских телеканалов.

«Сегодня в обед президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, об этом сообщает официальный представитель главы государства Берик Уали», — сказала ведущая в эфире телеканала «Хабар 24».

Ранее первый заместитель главы администрации казахского президента Даурен Абаев заявил, что правопорядок восстановлен по всей территории страны. По его словам, сейчас ведутся поиски оставшихся радикалов.