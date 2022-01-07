Власти Казахстана заявили о профессионализме снайперов, действующих со стороны террористов

Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев рассказал, что со стороны террористов действовали снайперы, вооруженные специальными винтовками.

По данным МВД Казахстана, в ходе столкновений с радикалами погибли 18 силовиков, более 300 получили травмы. В настоящее время в Алма-Ате идет масштабная зачистка на фоне беспорядков.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Люди выступают против резкого подорожания сжиженного нефтяного газа. В республике был отключен интернет. Власти Казахстана обратились за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности направил в республику миротворческие силы.