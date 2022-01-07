Infratest dimap: 60% жителей Германии поддерживают «Северный поток — 2»

Наибольшее количество противников газопровода «Северный поток — 2» выявлено среди сторонников немецкой партии «Зеленые». Об этом свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap.

Исследовательский центр провел опрос по «СП-2» для телеканала ARD. Данные опубликовали 6 января. Согласно информации, 60% жителей Германии поддерживают проект.

На востоке страны за газопровод выступают 70% респондентов, на западе — 57%. Против «Северного потока — 2» высказались 18% и 30% соответственно.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о позиции американских властей по трубопроводу. Руководство США против санкций в отношении проекта.