Омикрон-штамм коронавируса мог мутировать в клетках мышей

Новые доказательства мышиного происхождения омикрон-штамма COVID-19 нашли ученые из Китайской академии наук. Исследование опубликовано в журнале Journal of Genetics and Genomics.

Набор мутаций «Омикрона» отличается от вирусов, которые эволюционировали у людей. Однако они очень похожи на изменения, связанные с эволюцией болезни в клетках мыши. По мнению ученых, вирус адаптировался к заражению клеток грызунов. Он мог перейти к мышам от людей, после чего накопил необычные мутации и снова вернулся в человеческий организм.

Ранее ученые предполагали, что штамм коронавируса «Омикрон» возник в организме у пациента с сильно ослабленным иммунитетом. Сообщается, что он содержит 45 мутаций, которые не наблюдались в других вариациях COVID-19.