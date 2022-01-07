Дипломат Мельник призвал не забывать о желании Украины вступить в Евросоюз

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что европейцы «слишком быстро забыли» о желании его соотечественников видеть свою страну в составе ЕС. Об этом он рассказал в эфире радиостанции WDR.

Дипломат выразил мнение, что Брюссель должен принимать более смелые решения в этом вопросе. Как отметил Мельник, в Киеве открыто поддерживали идею о присоединении страны к Евросоюзу еще в 2014 году.

«Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен Майдана, тогда выступали не только против (бывшего президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС», — сказал посол.

Мельник ранее призвал Германию повлиять на вступление Украины в НАТО. Свое заявление он объяснил тем, что немцы несут «историческую ответственность» за преступления нацистов.