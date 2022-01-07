Собравшихся на центральной площади Алма-Аты протестующих предупредили о скорой «зачистке»

Оставшихся на площади Республики в Алма-Ате протестующих предупредили о скором начале «зачистки»: приехавший на бронетранспортере военный потребовал немедленно покинуть место сбора. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Согласно полученным данным, военный уточнил, что у митингующих есть «десять минут». В результате участники акций протеста начали покидать центральную площадь Алма-Аты.

Напомним, что митинги начались вечером 4 января, когда цена на сжиженный газ достигла отметки 120 тенге за литр. Первые протесты прошли в Жанаозене и Актау, после чего к ним присоединились Актобе, Павлодар, Талдыкорган и другие города.

В результате цена на газ была снижена до 50 тенге за литр, а правительство было отправлено в отставку указом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Однако протесты продолжились. Митингующие начали захватывать здания государственного значения, начались ожесточенные столкновения с силовиками и перестрелки.