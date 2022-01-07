Боевые операции в Казахстане проходят без участия миротворцев ОДКБ

Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не принимает участие в боевых действиях в Казахстане. Об этом заявил замглавы администрации президента республики Даурен Абаев.

По словам Абаева, миротворцы ОДКБ в Казахстане отвечают за охрану государственных объектов и не занимаются ликвидацией боевиков. Операцию по зачистке Алма-Аты от погромщиков 6 января проводили силы специальных служб республики «Беркут», «Арлан», «Арыстан» и министерства обороны.

«В результате операции все административные здания города очищены от террористов. Многие боевики ликвидированы и задержаны. Сейчас их личности устанавливаются. Прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям», — отметил замглавы администрации президента.

Он добавил, что на текущий момент во всех регионах республики ситуация стабилизирована, правопорядок восстановлен.