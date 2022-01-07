Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Рождество Христово имеет особый нравственный смысл. Данный праздник связан с добрыми семейными традициями, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил с обращением, в котором поздравил всех православных россиян с Рождеством Христовым. Данный праздник объединяет людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, отметил Путин.

«Оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции», — заявил глава государства.

Данные традиции, по словам российского лидера, на протяжении долгого времени передаются из поколения в поколение. Глава государства также пожелал православным христианам здоровья, успехов и всего наилучшего.