Российские миротворцы ОДКБ готовятся к отправке в Казахстан

Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Уже находящиеся в республике российские миротворцы приступили к выполнению задач. об этом сообщили в минобороны РФ.

«Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный". В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — сказано в сообщении.

Ранее члены ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворческие силы для стабилизации ситуации в республике. В начале нового года в Казахстане вспыхнули массовые протесты. Протестующие выступают против двукратного повышения цен на сжиженный газ.