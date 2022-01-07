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Более 20,5 тыс. петербуржцев проходят лечение от коронавируса на дому

Общество
Более 20,5 тыс. петербуржцев проходят лечение от коронавируса на дому

Лечение от коронавируса на дому проходят 20,5 тысячи петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологической справки оперштаба.

Всего за сутки, к 6 января, госпитализировали 316 пациентов с коронавирусом. Ранее этот показатель составлял 289 человек.

Также выросло и количество пациентов, которых перевели в отделение реанимации. 627 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, 345 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Свободным остается около 53% коечного фонда городских стационаров. На амбулаторном лечении находятся более 20,5 тысячи петербуржцев.

Ранее глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети подвел итоги 2021-го. Представитель команды губернатора Александра Беглова рассказал об успехах в массовой вакцинации от коронавируса, но забыл озвучить число умерших от COVID-19 петербуржцев.

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