Более 20,5 тыс. петербуржцев проходят лечение от коронавируса на дому

Лечение от коронавируса на дому проходят 20,5 тысячи петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологической справки оперштаба.

Всего за сутки, к 6 января, госпитализировали 316 пациентов с коронавирусом. Ранее этот показатель составлял 289 человек.

Также выросло и количество пациентов, которых перевели в отделение реанимации. 627 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, 345 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Свободным остается около 53% коечного фонда городских стационаров. На амбулаторном лечении находятся более 20,5 тысячи петербуржцев.

Ранее глава комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети подвел итоги 2021-го. Представитель команды губернатора Александра Беглова рассказал об успехах в массовой вакцинации от коронавируса, но забыл озвучить число умерших от COVID-19 петербуржцев.