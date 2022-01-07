Преступники применяют гладкоствольные ружья на беспорядках в Казахстане

Национальная гвардия заявила, что участники беспорядков применяют зажигательные смеси, «коктейли Молотова», гладкоствольные ружья, трубы и арматуру.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года. Они переросли в беспорядки.

Демонстранты выступают против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. На территории всей республики отключили интернет, приостановили вещание телеканалов. В Алма-Ате 4 и 5 января во время столкновений были применены светошумовые гранаты и газ.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. Также он обратился в ОДКБ с просьбой помочь в стабилизации ситуации в Казахстане.

Члены организации направили коллективные миротворческие силы в республику. Они будут находиться в Казахстане в зависимости от ситуации в стране.